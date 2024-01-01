20 بيزو كولومبي إلى أرياري مدغشقري

تحويل COP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
22 mga

$1.000 COP = Ar1.119 MGA

Mid-market exchange rate at 12:43
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COP إلى MGA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5171.32557.28518.222
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.55219.897
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.713.264
1 GBP1.2761.1691.75311.9361.69173.1123.255

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / أرياري مدغشقر
1 COP١٫١١٨٨٥ MGA
5 COP٥٫٥٩٤٢٥ MGA
10 COP١١٫١٨٨٥٠ MGA
20 COP٢٢٫٣٧٧٠٠ MGA
50 COP٥٥٫٩٤٢٥٠ MGA
100 COP١١١٫٨٨٥٠٠ MGA
250 COP٢٧٩٫٧١٢٥٠ MGA
500 COP٥٥٩٫٤٢٥٠٠ MGA
1000 COP١٬١١٨٫٨٥٠٠٠ MGA
2000 COP٢٬٢٣٧٫٧٠٠٠٠ MGA
5000 COP٥٬٥٩٤٫٢٥٠٠٠ MGA
10000 COP١١٬١٨٨٫٥٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / البيزو الكولومبي
1 MGA٠٫٨٩٣٧٧ COP
5 MGA٤٫٤٦٨٨٧ COP
10 MGA٨٫٩٣٧٧٣ COP
20 MGA١٧٫٨٧٥٤٦ COP
50 MGA٤٤٫٦٨٨٦٥ COP
100 MGA٨٩٫٣٧٧٣٠ COP
250 MGA٢٢٣٫٤٤٣٢٥ COP
500 MGA٤٤٦٫٨٨٦٥٠ COP
1000 MGA٨٩٣٫٧٧٣٠٠ COP
2000 MGA١٬٧٨٧٫٥٤٦٠٠ COP
5000 MGA٤٬٤٦٨٫٨٦٥٠٠ COP
10000 MGA٨٬٩٣٧٫٧٣٠٠٠ COP