بيزو كولومبي إلى وون كوري جنوبي

حوّل COP إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 COP = 0.4516 KRW

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من COP إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من COP إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من COP إلى KRW اليوم

COPKRW
1 COP0 KRW
5 COP2 KRW
10 COP5 KRW
20 COP9 KRW
50 COP23 KRW
100 COP45 KRW
250 COP113 KRW
500 COP226 KRW
1000 COP452 KRW
2000 COP903 KRW
5000 COP2,258 KRW
10000 COP4,516 KRW
KRWCOP
1000 KRW2,214.38 COP
2000 KRW4,428.76 COP
5000 KRW11,071.90 COP
10000 KRW22,143.80 COP
20000 KRW44,287.60 COP
30000 KRW66,431.40 COP
40000 KRW88,575.20 COP
50000 KRW110,719.00 COP
60000 KRW132,862.80 COP
45000000 KRW99,647,100.00 COP
75000000 KRW166,078,500.00 COP
78000000 KRW172,721,640.00 COP
100000000 KRW221,438,000.00 COP
330000000 KRW730,745,400.00 COP
500000000 KRW1,107,190,000 COP
1800000000 KRW3,985,884,000.00 COP
1900000000 KRW4,207,322,000.00 COP
10000000000 KRW22,143,800,000.00 COP
15200000000 KRW33,658,576,000.00 COP
36100000000 KRW79,939,118,000 COP
45600000000 KRW100,975,728,000.00 COP

الأسئلة الشائعة