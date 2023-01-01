بيزو كولومبي إلى دينار تونسي

تحويل COP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.795 tnd

1.00000 COP = 0.00080 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

COP إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 TND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Tunisian Dinar
1 COP0.00080 TND
5 COP0.00398 TND
10 COP0.00795 TND
20 COP0.01590 TND
50 COP0.03975 TND
100 COP0.07951 TND
250 COP0.19877 TND
500 COP0.39753 TND
1000 COP0.79507 TND
2000 COP1.59013 TND
5000 COP3.97533 TND
10000 COP7.95066 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / البيزو الكولومبي
1 TND1257.76000 COP
5 TND6288.80000 COP
10 TND12577.60000 COP
20 TND25155.20000 COP
50 TND62888.00000 COP
100 TND125776.00000 COP
250 TND314440.00000 COP
500 TND628880.00000 COP
1000 TND1257760.00000 COP
2000 TND2515520.00000 COP
5000 TND6288800.00000 COP
10000 TND12577600.00000 COP