ألف بيزو كولومبي إلى دينار تونسي

تحويل COP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cop
0.757 tnd

$1.000 COP = DT0.0007567 TND

Mid-market exchange rate at 13:59
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COP إلى TND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3740.7831.5171.32457.28518.219
1 EUR1.09311.5010.8561.6571.44762.58719.906
1 CAD0.7280.66610.571.1040.96441.69713.262
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.13323.26

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Tunisian Dinar
1 COP٠٫٠٠٠٧٦ TND
5 COP٠٫٠٠٣٧٨ TND
10 COP٠٫٠٠٧٥٧ TND
20 COP٠٫٠١٥١٣ TND
50 COP٠٫٠٣٧٨٣ TND
100 COP٠٫٠٧٥٦٧ TND
250 COP٠٫١٨٩١٧ TND
500 COP٠٫٣٧٨٣٤ TND
1000 COP٠٫٧٥٦٦٨ TND
2000 COP١٫٥١٣٣٥ TND
5000 COP٣٫٧٨٣٣٨ TND
10000 COP٧٫٥٦٦٧٦ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / البيزو الكولومبي
1 TND١٬٣٢١٫٥٧٠٠٠ COP
5 TND٦٬٦٠٧٫٨٥٠٠٠ COP
10 TND١٣٬٢١٥٫٧٠٠٠٠ COP
20 TND٢٦٬٤٣١٫٤٠٠٠٠ COP
50 TND٦٦٬٠٧٨٫٥٠٠٠٠ COP
100 TND١٣٢٬١٥٧٫٠٠٠٠٠ COP
250 TND٣٣٠٬٣٩٢٫٥٠٠٠٠ COP
500 TND٦٦٠٬٧٨٥٫٠٠٠٠٠ COP
1000 TND١٬٣٢١٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 TND٢٬٦٤٣٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 TND٦٬٦٠٧٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 TND١٣٬٢١٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ COP