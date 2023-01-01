بيزو كولومبي إلى يوان صيني

تحويل COP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٫٨٦ cny

1.00000 COP = 0.00186 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:13 UTC
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COP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.59921.438521.663050.9645518.2087
1GBP1.155611.23165102.3811.66231.921751.1146421.0411
1USD0.938250.811919183.12541.349651.560310.90517.0837
1INR0.01128680.00976740.0120310.01623630.01877050.01088720.205517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chinese Yuan RMB
1 COP0.00186 CNY
5 COP0.00931 CNY
10 COP0.01862 CNY
20 COP0.03725 CNY
50 COP0.09312 CNY
100 COP0.18624 CNY
250 COP0.46559 CNY
500 COP0.93118 CNY
1000 COP1.86237 CNY
2000 COP3.72474 CNY
5000 COP9.31185 CNY
10000 COP18.62370 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البيزو الكولومبي
1 CNY536.95100 COP
5 CNY2684.75500 COP
10 CNY5369.51000 COP
20 CNY10739.02000 COP
50 CNY26847.55000 COP
100 CNY53695.10000 COP
250 CNY134237.75000 COP
500 CNY268475.50000 COP
1000 CNY536951.00000 COP
2000 CNY1073902.00000 COP
5000 CNY2684755.00000 COP
10000 CNY5369510.00000 COP