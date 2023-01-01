بيزو كولومبي إلى ريال كمبودي

تحويل COP إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
1048.44 khr

1.00000 COP = 1.04844 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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COP إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0658588.59291.43891.663310.964918.2034
1GBP1.1552711.23135102.3491.662321.921581.1147221.03
1USD0.938250.812117183.11951.351.560550.905217.0788
1INR0.01128760.009770470.012030910.01624170.01877480.01089030.205473

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ريال كمبوديا
1 COP1.04844 KHR
5 COP5.24220 KHR
10 COP10.48440 KHR
20 COP20.96880 KHR
50 COP52.42200 KHR
100 COP104.84400 KHR
250 COP262.11000 KHR
500 COP524.22000 KHR
1000 COP1048.44000 KHR
2000 COP2096.88000 KHR
5000 COP5242.20000 KHR
10000 COP10484.40000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / البيزو الكولومبي
1 KHR0.95379 COP
5 KHR4.76897 COP
10 KHR9.53794 COP
20 KHR19.07588 COP
50 KHR47.68970 COP
100 KHR95.37940 COP
250 KHR238.44850 COP
500 KHR476.89700 COP
1000 KHR953.79400 COP
2000 KHR1907.58800 COP
5000 KHR4768.97000 COP
10000 KHR9537.94000 COP