ألف ريال كمبودي إلى بيزو كولومبي

تحويل KHR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٬٠٢٤٫٤٣ cop

1.00000 KHR = 1.02443 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37151.583780.94587.3173523.277183.1490.823215
1CAD0.72912911.154780.6896145.3352916.972160.62630.600229
1AUD0.63140.86596510.5971824.6201714.697252.50030.519778
1EUR1.05731.450091.6745317.7366324.61187.91340.8703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / البيزو الكولومبي
1 KHR1.02443 COP
5 KHR5.12215 COP
10 KHR10.24430 COP
20 KHR20.48860 COP
50 KHR51.22150 COP
100 KHR102.44300 COP
250 KHR256.10750 COP
500 KHR512.21500 COP
1000 KHR1024.43000 COP
2000 KHR2048.86000 COP
5000 KHR5122.15000 COP
10000 KHR10244.30000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ريال كمبوديا
1 COP0.97616 KHR
5 COP4.88079 KHR
10 COP9.76157 KHR
20 COP19.52314 KHR
50 COP48.80785 KHR
100 COP97.61570 KHR
250 COP244.03925 KHR
500 COP488.07850 KHR
1000 COP976.15700 KHR
2000 COP1952.31400 KHR
5000 COP4880.78500 KHR
10000 COP9761.57000 KHR