Kolombiya pesosundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile COP → KHR çevirin

1.000 cop
1.048,72 khr

1,000 COP = 1,049 KHR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

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Kolombiya pesosundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Kamboçya Rieli
1 COP1,04872 KHR
5 COP5,24360 KHR
10 COP10,48720 KHR
20 COP20,97440 KHR
50 COP52,43600 KHR
100 COP104,87200 KHR
250 COP262,18000 KHR
500 COP524,36000 KHR
1000 COP1.048,72000 KHR
2000 COP2.097,44000 KHR
5000 COP5.243,60000 KHR
10000 COP10.487,20000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kolombiya Pesosu
1 KHR0,95354 COP
5 KHR4,76770 COP
10 KHR9,53539 COP
20 KHR19,07078 COP
50 KHR47,67695 COP
100 KHR95,35390 COP
250 KHR238,38475 COP
500 KHR476,76950 COP
1000 KHR953,53900 COP
2000 KHR1.907,07800 COP
5000 KHR4.767,69500 COP
10000 KHR9.535,39000 COP