بيزو كولومبي إلى ريال سعودي

تحويل COP إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٩٦ sar

1.00000 COP = 0.00096 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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COP إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ريال سعودي
1 COP0.00096 SAR
5 COP0.00478 SAR
10 COP0.00956 SAR
20 COP0.01913 SAR
50 COP0.04782 SAR
100 COP0.09564 SAR
250 COP0.23910 SAR
500 COP0.47820 SAR
1000 COP0.95640 SAR
2000 COP1.91280 SAR
5000 COP4.78200 SAR
10000 COP9.56400 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / البيزو الكولومبي
1 SAR1045.59000 COP
5 SAR5227.95000 COP
10 SAR10455.90000 COP
20 SAR20911.80000 COP
50 SAR52279.50000 COP
100 SAR104559.00000 COP
250 SAR261397.50000 COP
500 SAR522795.00000 COP
1000 SAR1045590.00000 COP
2000 SAR2091180.00000 COP
5000 SAR5227950.00000 COP
10000 SAR10455900.00000 COP