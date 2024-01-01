Kolombiya pesosundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile COP → SAR çevirin

1.000 cop
0,97 sar

1,000 COP = 0,0009725 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kolombiya pesosundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Arabistan Riyali
1 COP0,00097 SAR
5 COP0,00486 SAR
10 COP0,00972 SAR
20 COP0,01945 SAR
50 COP0,04862 SAR
100 COP0,09725 SAR
250 COP0,24312 SAR
500 COP0,48624 SAR
1000 COP0,97248 SAR
2000 COP1,94496 SAR
5000 COP4,86240 SAR
10000 COP9,72479 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kolombiya Pesosu
1 SAR1.028,30000 COP
5 SAR5.141,50000 COP
10 SAR10.283,00000 COP
20 SAR20.566,00000 COP
50 SAR51.415,00000 COP
100 SAR102.830,00000 COP
250 SAR257.075,00000 COP
500 SAR514.150,00000 COP
1000 SAR1.028.300,00000 COP
2000 SAR2.056.600,00000 COP
5000 SAR5.141.500,00000 COP
10000 SAR10.283.000,00000 COP