100 Arabistan riyalinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile SAR → COP çevirin

100 sar
109.051 cop

1,000SR SAR = 1.091$ COP

07:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.093,67001.113,0100
Düşük1.045,46001.016,4900
Ortalama1.072,98101.063,5063
Değişim-0.29%4.55%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → COP istatistikleri

SAR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.093,6700, en düşük 1.045,4600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.072,9810 oldu. SAR → COP kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

SAR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.113,0100, en düşük 1.016,4900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.063,5063 oldu. SAR → COP kurundaki değişiklik 4.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3870,92658,1451,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,388201,10310,66841,9261,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kolombiya Pesosu
1 SAR1.090,51000 COP
5 SAR5.452,55000 COP
10 SAR10.905,10000 COP
20 SAR21.810,20000 COP
50 SAR54.525,50000 COP
100 SAR109.051,00000 COP
250 SAR272.627,50000 COP
500 SAR545.255,00000 COP
1000 SAR1.090.510,00000 COP
2000 SAR2.181.020,00000 COP
5000 SAR5.452.550,00000 COP
10000 SAR10.905.100,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Arabistan Riyali
1 COP0,00092 SAR
5 COP0,00459 SAR
10 COP0,00917 SAR
20 COP0,01834 SAR
50 COP0,04585 SAR
100 COP0,09170 SAR
250 COP0,22925 SAR
500 COP0,45850 SAR
1000 COP0,91700 SAR
2000 COP1,83400 SAR
5000 COP4,58500 SAR
10000 COP9,17000 SAR