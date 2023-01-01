بيزو كولومبي إلى بات تايلاندي

تحويل COP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٩٫٢٠ thb

1.00000 COP = 0.00920 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:23 UTC
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COP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.63151.439061.662640.9644518.2062
1GBP1.15511.23155102.3721.662161.92041.1139421.0287
1USD0.937850.811985183.12451.349651.559330.904617.075
1INR0.01128270.00976830.012030110.01623650.0187590.01088250.205415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / باهت تايلندي
1 COP0.00920 THB
5 COP0.04602 THB
10 COP0.09203 THB
20 COP0.18406 THB
50 COP0.46016 THB
100 COP0.92032 THB
250 COP2.30080 THB
500 COP4.60161 THB
1000 COP9.20321 THB
2000 COP18.40642 THB
5000 COP46.01605 THB
10000 COP92.03210 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / البيزو الكولومبي
1 THB108.65800 COP
5 THB543.29000 COP
10 THB1086.58000 COP
20 THB2173.16000 COP
50 THB5432.90000 COP
100 THB10865.80000 COP
250 THB27164.50000 COP
500 THB54329.00000 COP
1000 THB108658.00000 COP
2000 THB217316.00000 COP
5000 THB543290.00000 COP
10000 THB1086580.00000 COP