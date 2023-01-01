بيزو كولومبي إلى درهم مغربي

تحويل COP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
2.62 mad

1.00000 COP = 0.00262 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:19 UTC
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COP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الدرهم المغربي
1 COP0.00262 MAD
5 COP0.01310 MAD
10 COP0.02620 MAD
20 COP0.05241 MAD
50 COP0.13102 MAD
100 COP0.26203 MAD
250 COP0.65508 MAD
500 COP1.31016 MAD
1000 COP2.62032 MAD
2000 COP5.24064 MAD
5000 COP13.10160 MAD
10000 COP26.20320 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / البيزو الكولومبي
1 MAD381.63300 COP
5 MAD1908.16500 COP
10 MAD3816.33000 COP
20 MAD7632.66000 COP
50 MAD19081.65000 COP
100 MAD38163.30000 COP
250 MAD95408.25000 COP
500 MAD190816.50000 COP
1000 MAD381633.00000 COP
2000 MAD763266.00000 COP
5000 MAD1908165.00000 COP
10000 MAD3816330.00000 COP