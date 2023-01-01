بيزو كولومبي إلى جنيه جيرزي

تحويل COP إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.20 jep

1.00000 COP = 0.00020 JEP

Mid-market exchange rate at 20:09
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492211.657560.964318.7798
1 GBP1.15311.26295105.2611.720451.91111.1118421.6523
1 USD0.91290.791797183.3451.362251.51320.880317.1442
1 INR0.01095340.009500230.011998310.01634470.01815590.01056210.205702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه جيرسي
1 COP0.00020 JEP
5 COP0.00100 JEP
10 COP0.00200 JEP
20 COP0.00399 JEP
50 COP0.00999 JEP
100 COP0.01997 JEP
250 COP0.04993 JEP
500 COP0.09987 JEP
1000 COP0.19974 JEP
2000 COP0.39947 JEP
5000 COP0.99868 JEP
10000 COP1.99736 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / البيزو الكولومبي
1 JEP5006.62000 COP
5 JEP25033.10000 COP
10 JEP50066.20000 COP
20 JEP100132.40000 COP
50 JEP250331.00000 COP
100 JEP500662.00000 COP
250 JEP1251655.00000 COP
500 JEP2503310.00000 COP
1000 JEP5006620.00000 COP
2000 JEP10013240.00000 COP
5000 JEP25033100.00000 COP
10000 JEP50066200.00000 COP