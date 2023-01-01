بيزو كولومبي إلى ليو مولدوفي

تحويل COP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٫٦٣ mdl

1.00000 COP = 0.00463 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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COP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / مولدوفى Leu
1 COP0.00463 MDL
5 COP0.02313 MDL
10 COP0.04626 MDL
20 COP0.09253 MDL
50 COP0.23132 MDL
100 COP0.46265 MDL
250 COP1.15662 MDL
500 COP2.31323 MDL
1000 COP4.62647 MDL
2000 COP9.25294 MDL
5000 COP23.13235 MDL
10000 COP46.26470 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / البيزو الكولومبي
1 MDL216.14800 COP
5 MDL1080.74000 COP
10 MDL2161.48000 COP
20 MDL4322.96000 COP
50 MDL10807.40000 COP
100 MDL21614.80000 COP
250 MDL54037.00000 COP
500 MDL108074.00000 COP
1000 MDL216148.00000 COP
2000 MDL432296.00000 COP
5000 MDL1080740.00000 COP
10000 MDL2161480.00000 COP