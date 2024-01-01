500 بيزو كولومبي إلى ليو مولدوفي

تحويل COP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

500 cop
2.17 mdl

$1.000 COP = L0.004331 MDL

Mid-market exchange rate at 12:34
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى MDL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5171.32557.28618.229
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.54819.903
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.69713.269
1 GBP1.2761.1691.75311.9361.69173.123.261

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / مولدوفى Leu
1 COP٠٫٠٠٤٣٣ MDL
5 COP٠٫٠٢١٦٥ MDL
10 COP٠٫٠٤٣٣١ MDL
20 COP٠٫٠٨٦٦١ MDL
50 COP٠٫٢١٦٥٣ MDL
100 COP٠٫٤٣٣٠٥ MDL
250 COP١٫٠٨٢٦٣ MDL
500 COP٢٫١٦٥٢٥ MDL
1000 COP٤٫٣٣٠٥٠ MDL
2000 COP٨٫٦٦١٠٠ MDL
5000 COP٢١٫٦٥٢٥٠ MDL
10000 COP٤٣٫٣٠٥٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / البيزو الكولومبي
1 MDL٢٣٠٫٩٢٠٠٠ COP
5 MDL١٬١٥٤٫٦٠٠٠٠ COP
10 MDL٢٬٣٠٩٫٢٠٠٠٠ COP
20 MDL٤٬٦١٨٫٤٠٠٠٠ COP
50 MDL١١٬٥٤٦٫٠٠٠٠٠ COP
100 MDL٢٣٬٠٩٢٫٠٠٠٠٠ COP
250 MDL٥٧٬٧٣٠٫٠٠٠٠٠ COP
500 MDL١١٥٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 MDL٢٣٠٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 MDL٤٦١٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 MDL١٬١٥٤٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 MDL٢٬٣٠٩٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ COP