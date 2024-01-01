Kolombiya pesosundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile COP → MDL çevirin

1.000 cop
4,58 mdl

1,000 COP = 0,004577 MDL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Moldova Leyi
1 COP0,00458 MDL
5 COP0,02289 MDL
10 COP0,04577 MDL
20 COP0,09154 MDL
50 COP0,22886 MDL
100 COP0,45772 MDL
250 COP1,14429 MDL
500 COP2,28858 MDL
1000 COP4,57716 MDL
2000 COP9,15432 MDL
5000 COP22,88580 MDL
10000 COP45,77160 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kolombiya Pesosu
1 MDL218,47600 COP
5 MDL1.092,38000 COP
10 MDL2.184,76000 COP
20 MDL4.369,52000 COP
50 MDL10.923,80000 COP
100 MDL21.847,60000 COP
250 MDL54.619,00000 COP
500 MDL109.238,00000 COP
1000 MDL218.476,00000 COP
2000 MDL436.952,00000 COP
5000 MDL1.092.380,00000 COP
10000 MDL2.184.760,00000 COP