50 Moldova leyinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → COP çevirin

50 mdl
11.503,25 cop

1,000L MDL = 230,1$ COP

15:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek231,7470235,1610
Düşük221,5750216,1610
Ortalama227,3452225,3076
Değişim-0.71%3.82%
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1 MDL → COP istatistikleri

MDL → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 231,7470, en düşük 221,5750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 227,3452 oldu. MDL → COP kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

MDL → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 235,1610, en düşük 216,1610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 225,3076 oldu. MDL → COP kurundaki değişiklik 3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1891,3851,53583,7341,6791,337
1 GBP1,277123,2281,7691,96106,9322,1441,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,074
1 CAD0,7220,56513,13411,10860,4641,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kolombiya Pesosu
1 MDL230,06500 COP
5 MDL1.150,32500 COP
10 MDL2.300,65000 COP
20 MDL4.601,30000 COP
50 MDL11.503,25000 COP
100 MDL23.006,50000 COP
250 MDL57.516,25000 COP
500 MDL115.032,50000 COP
1000 MDL230.065,00000 COP
2000 MDL460.130,00000 COP
5000 MDL1.150.325,00000 COP
10000 MDL2.300.650,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Moldova Leyi
1 COP0,00435 MDL
5 COP0,02173 MDL
10 COP0,04347 MDL
20 COP0,08693 MDL
50 COP0,21733 MDL
100 COP0,43466 MDL
250 COP1,08665 MDL
500 COP2,17330 MDL
1000 COP4,34660 MDL
2000 COP8,69320 MDL
5000 COP21,73300 MDL
10000 COP43,46600 MDL