بيزو كولومبي إلى دينار بحريني

تحويل COP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٠٩٦ bhd

1.00000 COP = 0.00010 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
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COP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58051.438081.66240.964718.2058
1GBP1.155811.2316102.381.662111.921371.11521.0419
1USD0.938450.811952183.12731.349551.560060.905317.085
1INR0.01128920.009767570.012029710.01623470.01876710.01089050.205528

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Bahraini Dinar
1 COP0.00010 BHD
5 COP0.00048 BHD
10 COP0.00096 BHD
20 COP0.00192 BHD
50 COP0.00481 BHD
100 COP0.00961 BHD
250 COP0.02403 BHD
500 COP0.04806 BHD
1000 COP0.09612 BHD
2000 COP0.19223 BHD
5000 COP0.48058 BHD
10000 COP0.96117 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / البيزو الكولومبي
1 BHD10404.00000 COP
5 BHD52020.00000 COP
10 BHD104040.00000 COP
20 BHD208080.00000 COP
50 BHD520200.00000 COP
100 BHD1040400.00000 COP
250 BHD2601000.00000 COP
500 BHD5202000.00000 COP
1000 BHD10404000.00000 COP
2000 BHD20808000.00000 COP
5000 BHD52020000.00000 COP
10000 BHD104040000.00000 COP