20 بيزو كولومبي إلى دينار بحريني

تحويل COP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
0.002 bhd

$1.000 COP = .د.ب0.00009260 BHD

Mid-market exchange rate at 11:26
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COP إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3720.7841.5151.32557.29518.225
1 EUR1.09211.4990.8561.6541.44762.5819.907
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.75213.281
1 GBP1.2761.1681.75111.9331.69173.11723.258

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Bahraini Dinar
1 COP٠٫٠٠٠٠٩ BHD
5 COP٠٫٠٠٠٤٦ BHD
10 COP٠٫٠٠٠٩٣ BHD
20 COP٠٫٠٠١٨٥ BHD
50 COP٠٫٠٠٤٦٣ BHD
100 COP٠٫٠٠٩٢٦ BHD
250 COP٠٫٠٢٣١٥ BHD
500 COP٠٫٠٤٦٣٠ BHD
1000 COP٠٫٠٩٢٦٠ BHD
2000 COP٠٫١٨٥٢٠ BHD
5000 COP٠٫٤٦٣٠٠ BHD
10000 COP٠٫٩٢٦٠١ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / البيزو الكولومبي
1 BHD١٠٬٧٩٩٫١٠٠٠٠ COP
5 BHD٥٣٬٩٩٥٫٥٠٠٠٠ COP
10 BHD١٠٧٬٩٩١٫٠٠٠٠٠ COP
20 BHD٢١٥٬٩٨٢٫٠٠٠٠٠ COP
50 BHD٥٣٩٬٩٥٥٫٠٠٠٠٠ COP
100 BHD١٬٠٧٩٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ COP
250 BHD٢٬٦٩٩٬٧٧٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 BHD٥٬٣٩٩٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 BHD١٠٬٧٩٩٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 BHD٢١٬٥٩٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 BHD٥٣٬٩٩٥٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 BHD١٠٧٬٩٩١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ COP