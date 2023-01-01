بيزو كولومبي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل COP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
1.99 hkd

1.00000 COP = 0.00199 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:15 UTC
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COP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59841.438621.663230.96518.208
1GBP1.155611.2316102.3811.662411.921971.1151621.0405
1USD0.938250.811952183.12851.34981.560550.9053517.0839
1INR0.01128690.009767430.012029610.01623750.01877270.0108910.205512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار هونغ كونغ
1 COP0.00199 HKD
5 COP0.00997 HKD
10 COP0.01994 HKD
20 COP0.03987 HKD
50 COP0.09969 HKD
100 COP0.19937 HKD
250 COP0.49844 HKD
500 COP0.99687 HKD
1000 COP1.99375 HKD
2000 COP3.98750 HKD
5000 COP9.96875 HKD
10000 COP19.93750 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / البيزو الكولومبي
100 HKD50156.70000 COP
200 HKD100313.40000 COP
300 HKD150470.10000 COP
500 HKD250783.50000 COP
1000 HKD501567.00000 COP
2000 HKD1003134.00000 COP
2500 HKD1253917.50000 COP
3000 HKD1504701.00000 COP
4000 HKD2006268.00000 COP
5000 HKD2507835.00000 COP
10000 HKD5015670.00000 COP
20000 HKD10031340.00000 COP