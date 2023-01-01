بيزو كولومبي إلى الدولار الغياني

تحويل COP إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٥٣٫٣٩ gyd

1.00000 COP = 0.05339 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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COP إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59841.438621.663230.96518.208
1GBP1.155611.2316102.3811.662411.921971.1151621.0405
1USD0.938250.811952183.12851.34981.560550.9053517.0839
1INR0.01128690.009767430.012029610.01623750.01877270.0108910.205512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار غياني
1 COP0.05339 GYD
5 COP0.26693 GYD
10 COP0.53386 GYD
20 COP1.06772 GYD
50 COP2.66930 GYD
100 COP5.33860 GYD
250 COP13.34650 GYD
500 COP26.69300 GYD
1000 COP53.38600 GYD
2000 COP106.77200 GYD
5000 COP266.93000 GYD
10000 COP533.86000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / البيزو الكولومبي
1 GYD18.73150 COP
5 GYD93.65750 COP
10 GYD187.31500 COP
20 GYD374.63000 COP
50 GYD936.57500 COP
100 GYD1873.15000 COP
250 GYD4682.87500 COP
500 GYD9365.75000 COP
1000 GYD18731.50000 COP
2000 GYD37463.00000 COP
5000 GYD93657.50000 COP
10000 GYD187315.00000 COP