1 الدولار الغياني إلى بيزو كولومبي

تحويل GYD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 gyd
18.94 cop

1.00000 GYD = 18.94410 COP

Mid-market exchange rate at 22:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854621.0818589.67221.462171.651050.95362518.5336
1 GBP1.1701111.26595104.9321.710991.932011.1158521.6875
1 USD0.924350.789921182.88781.351551.526140.8814517.1314
1 INR0.01115170.009530.012064510.01630580.01841210.01063430.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / البيزو الكولومبي
1 GYD18.94410 COP
5 GYD94.72050 COP
10 GYD189.44100 COP
20 GYD378.88200 COP
50 GYD947.20500 COP
100 GYD1894.41000 COP
250 GYD4736.02500 COP
500 GYD9472.05000 COP
1000 GYD18944.10000 COP
2000 GYD37888.20000 COP
5000 GYD94720.50000 COP
10000 GYD189441.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار غياني
1 COP0.05279 GYD
5 COP0.26393 GYD
10 COP0.52787 GYD
20 COP1.05574 GYD
50 COP2.63935 GYD
100 COP5.27869 GYD
250 COP13.19672 GYD
500 COP26.39345 GYD
1000 COP52.78690 GYD
2000 COP105.57380 GYD
5000 COP263.93450 GYD
10000 COP527.86900 GYD