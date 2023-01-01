بيزو كولومبي إلى سول بيروفي

تحويل COP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٩٥ pen

1.00000 COP = 0.00095 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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COP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Peruvian Nuevo Sol
1 COP0.00095 PEN
5 COP0.00475 PEN
10 COP0.00949 PEN
20 COP0.01899 PEN
50 COP0.04747 PEN
100 COP0.09493 PEN
250 COP0.23733 PEN
500 COP0.47466 PEN
1000 COP0.94932 PEN
2000 COP1.89865 PEN
5000 COP4.74662 PEN
10000 COP9.49324 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / البيزو الكولومبي
1 PEN1053.38000 COP
5 PEN5266.90000 COP
10 PEN10533.80000 COP
20 PEN21067.60000 COP
50 PEN52669.00000 COP
100 PEN105338.00000 COP
250 PEN263345.00000 COP
500 PEN526690.00000 COP
1000 PEN1053380.00000 COP
2000 PEN2106760.00000 COP
5000 PEN5266900.00000 COP
10000 PEN10533800.00000 COP