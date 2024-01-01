Kolombiya pesosundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile COP → PEN çevirin

1.000 cop
0,96 pen

1,000 COP = 0,0009610 PEN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kolombiya pesosundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Peru Nuevo Solü
1 COP0,00096 PEN
5 COP0,00480 PEN
10 COP0,00961 PEN
20 COP0,01922 PEN
50 COP0,04805 PEN
100 COP0,09610 PEN
250 COP0,24024 PEN
500 COP0,48048 PEN
1000 COP0,96095 PEN
2000 COP1,92191 PEN
5000 COP4,80477 PEN
10000 COP9,60954 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Kolombiya Pesosu
1 PEN1.040,63000 COP
5 PEN5.203,15000 COP
10 PEN10.406,30000 COP
20 PEN20.812,60000 COP
50 PEN52.031,50000 COP
100 PEN104.063,00000 COP
250 PEN260.157,50000 COP
500 PEN520.315,00000 COP
1000 PEN1.040.630,00000 COP
2000 PEN2.081.260,00000 COP
5000 PEN5.203.150,00000 COP
10000 PEN10.406.300,00000 COP