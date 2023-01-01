1 سول بيروفي إلى بيزو كولومبي

تحويل PEN إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١ pen
١٬٠٦٤٫٢٠ cop

1.00000 PEN = 1064.20000 COP

Mid-market exchange rate at 20:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / البيزو الكولومبي
1 PEN1064.20000 COP
5 PEN5321.00000 COP
10 PEN10642.00000 COP
20 PEN21284.00000 COP
50 PEN53210.00000 COP
100 PEN106420.00000 COP
250 PEN266050.00000 COP
500 PEN532100.00000 COP
1000 PEN1064200.00000 COP
2000 PEN2128400.00000 COP
5000 PEN5321000.00000 COP
10000 PEN10642000.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Peruvian Nuevo Sol
1 COP0.00094 PEN
5 COP0.00470 PEN
10 COP0.00940 PEN
20 COP0.01879 PEN
50 COP0.04698 PEN
100 COP0.09397 PEN
250 COP0.23492 PEN
500 COP0.46984 PEN
1000 COP0.93967 PEN
2000 COP1.87935 PEN
5000 COP4.69837 PEN
10000 COP9.39675 PEN