بيزو كولومبي إلى فرنك سويسري

تحويل COP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢٩ xpf

1.00000 COP = 0.02857 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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COP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.066388.64151.438761.66220.964218.205
1GBP1.1548711.2315102.3751.661661.919721.1135221.0255
1USD0.93780.812018183.131.34931.558850.9042517.0731
1INR0.01128140.009768050.012029410.01623120.01875190.01087750.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك الـ CFP
1 COP0.02857 XPF
5 COP0.14286 XPF
10 COP0.28572 XPF
20 COP0.57144 XPF
50 COP1.42861 XPF
100 COP2.85722 XPF
250 COP7.14305 XPF
500 COP14.28610 XPF
1000 COP28.57220 XPF
2000 COP57.14440 XPF
5000 COP142.86100 XPF
10000 COP285.72200 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / البيزو الكولومبي
1 XPF34.99910 COP
5 XPF174.99550 COP
10 XPF349.99100 COP
20 XPF699.98200 COP
50 XPF1749.95500 COP
100 XPF3499.91000 COP
250 XPF8749.77500 COP
500 XPF17499.55000 COP
1000 XPF34999.10000 COP
2000 XPF69998.20000 COP
5000 XPF174995.50000 COP
10000 XPF349991.00000 COP