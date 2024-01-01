Kolombiya pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile COP → XPF çevirin

1.000 cop
29 xpf

1,000 COP = 0,02902 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / CFP Frangı
1 COP0,02902 XPF
5 COP0,14511 XPF
10 COP0,29022 XPF
20 COP0,58044 XPF
50 COP1,45110 XPF
100 COP2,90220 XPF
250 COP7,25550 XPF
500 COP14,51100 XPF
1000 COP29,02200 XPF
2000 COP58,04400 XPF
5000 COP145,11000 XPF
10000 COP290,22000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kolombiya Pesosu
1 XPF34,45660 COP
5 XPF172,28300 COP
10 XPF344,56600 COP
20 XPF689,13200 COP
50 XPF1.722,83000 COP
100 XPF3.445,66000 COP
250 XPF8.614,15000 COP
500 XPF17.228,30000 COP
1000 XPF34.456,60000 COP
2000 XPF68.913,20000 COP
5000 XPF172.283,00000 COP
10000 XPF344.566,00000 COP