بيزو كولومبي إلى لاري جورجي

تحويل COP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.69 gel

1.00000 COP = 0.00069 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:16 UTC
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COP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59841.438621.663230.96518.208
1GBP1.155611.2316102.3811.662411.921971.1151621.0405
1USD0.938250.811952183.12851.34981.560550.9053517.0839
1INR0.01128690.009767430.012029610.01623750.01877270.0108910.205512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / لاري جورجي
1 COP0.00069 GEL
5 COP0.00343 GEL
10 COP0.00686 GEL
20 COP0.01372 GEL
50 COP0.03429 GEL
100 COP0.06858 GEL
250 COP0.17146 GEL
500 COP0.34292 GEL
1000 COP0.68585 GEL
2000 COP1.37169 GEL
5000 COP3.42923 GEL
10000 COP6.85847 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / البيزو الكولومبي
1 GEL1458.05000 COP
5 GEL7290.25000 COP
10 GEL14580.50000 COP
20 GEL29161.00000 COP
50 GEL72902.50000 COP
100 GEL145805.00000 COP
250 GEL364512.50000 COP
500 GEL729025.00000 COP
1000 GEL1458050.00000 COP
2000 GEL2916100.00000 COP
5000 GEL7290250.00000 COP
10000 GEL14580500.00000 COP