بيزو كولومبي إلى بيزو أوروغواي

تحويل COP إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٩٫٧٣ uyu

1.00000 COP = 0.00973 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

COP إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 UYU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / البيزو االأوروجواي
1 COP0.00973 UYU
5 COP0.04863 UYU
10 COP0.09726 UYU
20 COP0.19452 UYU
50 COP0.48630 UYU
100 COP0.97259 UYU
250 COP2.43148 UYU
500 COP4.86296 UYU
1000 COP9.72591 UYU
2000 COP19.45182 UYU
5000 COP48.62955 UYU
10000 COP97.25910 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / البيزو الكولومبي
1 UYU102.81800 COP
5 UYU514.09000 COP
10 UYU1028.18000 COP
20 UYU2056.36000 COP
50 UYU5140.90000 COP
100 UYU10281.80000 COP
250 UYU25704.50000 COP
500 UYU51409.00000 COP
1000 UYU102818.00000 COP
2000 UYU205636.00000 COP
5000 UYU514090.00000 COP
10000 UYU1028180.00000 COP