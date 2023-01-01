بيزو كولومبي إلى فرنك سويسري

تحويل COP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.23 chf

1.00000 COP = 0.00023 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:13 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

COP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.59921.438521.663050.9645518.2087
1GBP1.155611.23165102.3811.66231.921751.1146421.0411
1USD0.938250.811919183.12541.349651.560310.90517.0837
1INR0.01128680.00976740.0120310.01623630.01877050.01088720.205517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الفرنك السويسري
1 COP0.00023 CHF
5 COP0.00115 CHF
10 COP0.00231 CHF
20 COP0.00462 CHF
50 COP0.01154 CHF
100 COP0.02307 CHF
250 COP0.05769 CHF
500 COP0.11538 CHF
1000 COP0.23075 CHF
2000 COP0.46150 CHF
5000 COP1.15375 CHF
10000 COP2.30750 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / البيزو الكولومبي
1 CHF4333.70000 COP
5 CHF21668.50000 COP
10 CHF43337.00000 COP
20 CHF86674.00000 COP
50 CHF216685.00000 COP
100 CHF433370.00000 COP
250 CHF1083425.00000 COP
500 CHF2166850.00000 COP
1000 CHF4333700.00000 COP
2000 CHF8667400.00000 COP
5000 CHF21668500.00000 COP
10000 CHF43337000.00000 COP