بيزو كولومبي إلى فرنك قمري

تحويل COP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
117 kmf

1.00000 COP = 0.11744 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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COP إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0658588.59291.43891.663310.964918.2034
1GBP1.1552711.23135102.3491.662321.921581.1147221.03
1USD0.938250.812117183.11951.351.560550.905217.0788
1INR0.01128760.009770470.012030910.01624170.01877480.01089030.205473

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك جزر القمر
1 COP0.11744 KMF
5 COP0.58722 KMF
10 COP1.17445 KMF
20 COP2.34890 KMF
50 COP5.87225 KMF
100 COP11.74450 KMF
250 COP29.36125 KMF
500 COP58.72250 KMF
1000 COP117.44500 KMF
2000 COP234.89000 KMF
5000 COP587.22500 KMF
10000 COP1174.45000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / البيزو الكولومبي
1 KMF8.51461 COP
5 KMF42.57305 COP
10 KMF85.14610 COP
20 KMF170.29220 COP
50 KMF425.73050 COP
100 KMF851.46100 COP
250 KMF2128.65250 COP
500 KMF4257.30500 COP
1000 KMF8514.61000 COP
2000 KMF17029.22000 COP
5000 KMF42573.05000 COP
10000 KMF85146.10000 COP