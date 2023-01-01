بيزو كولومبي إلى بالبوا بنمي

تحويل COP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.25 pab

1.00000 COP = 0.00025 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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COP إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Panamanian Balboa
1 COP0.00025 PAB
5 COP0.00127 PAB
10 COP0.00255 PAB
20 COP0.00510 PAB
50 COP0.01275 PAB
100 COP0.02550 PAB
250 COP0.06374 PAB
500 COP0.12749 PAB
1000 COP0.25497 PAB
2000 COP0.50994 PAB
5000 COP1.27486 PAB
10000 COP2.54972 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / البيزو الكولومبي
1 PAB3922.00000 COP
5 PAB19610.00000 COP
10 PAB39220.00000 COP
20 PAB78440.00000 COP
50 PAB196100.00000 COP
100 PAB392200.00000 COP
250 PAB980500.00000 COP
500 PAB1961000.00000 COP
1000 PAB3922000.00000 COP
2000 PAB7844000.00000 COP
5000 PAB19610000.00000 COP
10000 PAB39220000.00000 COP