1 بالبوا بنمي إلى بيزو كولومبي

تحويل PAB إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 pab
4,024.84 cop

B/.1.000 PAB = $4,025 COP

Mid-market exchange rate at 14:53
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PAB إلى COP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11893.7481.5121.6520.94921.393
1 GBP1.1811.319110.6111.7841.9491.1225.241
1 USD0.8940.758183.8531.3521.4770.84919.135
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / البيزو الكولومبي
1 PAB٤٬٠٢٤٫٨٤٠٠٠ COP
5 PAB٢٠٬١٢٤٫٢٠٠٠٠ COP
10 PAB٤٠٬٢٤٨٫٤٠٠٠٠ COP
20 PAB٨٠٬٤٩٦٫٨٠٠٠٠ COP
50 PAB٢٠١٬٢٤٢٫٠٠٠٠٠ COP
100 PAB٤٠٢٬٤٨٤٫٠٠٠٠٠ COP
250 PAB١٬٠٠٦٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ COP
500 PAB٢٬٠١٢٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 PAB٤٬٠٢٤٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 PAB٨٬٠٤٩٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 PAB٢٠٬١٢٤٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 PAB٤٠٬٢٤٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Panamanian Balboa
1 COP٠٫٠٠٠٢٥ PAB
5 COP٠٫٠٠١٢٤ PAB
10 COP٠٫٠٠٢٤٨ PAB
20 COP٠٫٠٠٤٩٧ PAB
50 COP٠٫٠١٢٤٢ PAB
100 COP٠٫٠٢٤٨٥ PAB
250 COP٠٫٠٦٢١١ PAB
500 COP٠٫١٢٤٢٣ PAB
1000 COP٠٫٢٤٨٤٦ PAB
2000 COP٠٫٤٩٦٩١ PAB
5000 COP١٫٢٤٢٢٩ PAB
10000 COP٢٫٤٨٤٥٧ PAB