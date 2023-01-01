بيزو كولومبي إلى غواراني باراغواي

تحويل COP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
1856 pyg

1.00000 COP = 1.85627 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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COP إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / غواراني باراغواي
1 COP1.85627 PYG
5 COP9.28135 PYG
10 COP18.56270 PYG
20 COP37.12540 PYG
50 COP92.81350 PYG
100 COP185.62700 PYG
250 COP464.06750 PYG
500 COP928.13500 PYG
1000 COP1856.27000 PYG
2000 COP3712.54000 PYG
5000 COP9281.35000 PYG
10000 COP18562.70000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / البيزو الكولومبي
1 PYG0.53872 COP
5 PYG2.69358 COP
10 PYG5.38716 COP
20 PYG10.77432 COP
50 PYG26.93580 COP
100 PYG53.87160 COP
250 PYG134.67900 COP
500 PYG269.35800 COP
1000 PYG538.71600 COP
2000 PYG1077.43200 COP
5000 PYG2693.58000 COP
10000 PYG5387.16000 COP