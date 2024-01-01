1 بيزو كولومبي إلى غواراني باراغواي

تحويل COP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
2 pyg

$1.000 COP = ₲1.864 PYG

Mid-market exchange rate at 13:29
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COP إلى PYG مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5151.32557.27618.193
1 EUR1.09311.50.8561.6561.44862.58319.878
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71813.251
1 GBP1.2771.1691.75311.9351.69273.14223.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / غواراني باراغواي
1 COP١٫٨٦٣٦٢ PYG
5 COP٩٫٣١٨١٠ PYG
10 COP١٨٫٦٣٦٢٠ PYG
20 COP٣٧٫٢٧٢٤٠ PYG
50 COP٩٣٫١٨١٠٠ PYG
100 COP١٨٦٫٣٦٢٠٠ PYG
250 COP٤٦٥٫٩٠٥٠٠ PYG
500 COP٩٣١٫٨١٠٠٠ PYG
1000 COP١٬٨٦٣٫٦٢٠٠٠ PYG
2000 COP٣٬٧٢٧٫٢٤٠٠٠ PYG
5000 COP٩٬٣١٨٫١٠٠٠٠ PYG
10000 COP١٨٬٦٣٦٫٢٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / البيزو الكولومبي
1 PYG٠٫٥٣٦٥٩ COP
5 PYG٢٫٦٨٢٩٥ COP
10 PYG٥٫٣٦٥٩٠ COP
20 PYG١٠٫٧٣١٨٠ COP
50 PYG٢٦٫٨٢٩٥٠ COP
100 PYG٥٣٫٦٥٩٠٠ COP
250 PYG١٣٤٫١٤٧٥٠ COP
500 PYG٢٦٨٫٢٩٥٠٠ COP
1000 PYG٥٣٦٫٥٩٠٠٠ COP
2000 PYG١٬٠٧٣٫١٨٠٠٠ COP
5000 PYG٢٬٦٨٢٫٩٥٠٠٠ COP
10000 PYG٥٬٣٦٥٫٩٠٠٠٠ COP