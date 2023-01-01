بيزو كولومبي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل COP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٩٫٣٢ uah

1.00000 COP = 0.00932 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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COP إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / هريفنيا الأوكرانية
1 COP0.00932 UAH
5 COP0.04662 UAH
10 COP0.09324 UAH
20 COP0.18648 UAH
50 COP0.46620 UAH
100 COP0.93240 UAH
250 COP2.33099 UAH
500 COP4.66198 UAH
1000 COP9.32397 UAH
2000 COP18.64794 UAH
5000 COP46.61985 UAH
10000 COP93.23970 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / البيزو الكولومبي
1 UAH107.25000 COP
5 UAH536.25000 COP
10 UAH1072.50000 COP
20 UAH2145.00000 COP
50 UAH5362.50000 COP
100 UAH10725.00000 COP
250 UAH26812.50000 COP
500 UAH53625.00000 COP
1000 UAH107250.00000 COP
2000 UAH214500.00000 COP
5000 UAH536250.00000 COP
10000 UAH1072500.00000 COP