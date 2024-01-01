1 هريفنا أوكرانية إلى بيزو كولومبي

تحويل UAH إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
101.85 cop

1.000 UAH = 101.8 COP

Mid-market exchange rate at 06:14
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٨٥٠٫٧٨٢١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٨٫٦٦٥١٫٥١١
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٨١٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٣٩٨١٫٦٥١
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٣٩1١٫٧٠٤١٫٧٢٦٢٣٫٨٧٩١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / البيزو الكولومبي
1 UAH١٠١٫٨٤٨٠٠ COP
5 UAH٥٠٩٫٢٤٠٠٠ COP
10 UAH١٬٠١٨٫٤٨٠٠٠ COP
20 UAH٢٬٠٣٦٫٩٦٠٠٠ COP
50 UAH٥٬٠٩٢٫٤٠٠٠٠ COP
100 UAH١٠٬١٨٤٫٨٠٠٠٠ COP
250 UAH٢٥٬٤٦٢٫٠٠٠٠٠ COP
500 UAH٥٠٬٩٢٤٫٠٠٠٠٠ COP
1000 UAH١٠١٬٨٤٨٫٠٠٠٠٠ COP
2000 UAH٢٠٣٬٦٩٦٫٠٠٠٠٠ COP
5000 UAH٥٠٩٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 UAH١٬٠١٨٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / هريفنيا الأوكرانية
1 COP٠٫٠٠٩٨٢ UAH
5 COP٠٫٠٤٩٠٩ UAH
10 COP٠٫٠٩٨١٩ UAH
20 COP٠٫١٩٦٣٧ UAH
50 COP٠٫٤٩٠٩٣ UAH
100 COP٠٫٩٨١٨٦ UAH
250 COP٢٫٤٥٤٦٥ UAH
500 COP٤٫٩٠٩٣٠ UAH
1000 COP٩٫٨١٨٦٠ UAH
2000 COP١٩٫٦٣٧٢٠ UAH
5000 COP٤٩٫٠٩٣٠٠ UAH
10000 COP٩٨٫١٨٦٠٠ UAH