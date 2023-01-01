بيزو كولومبي إلى بير إثيوبي

تحويل COP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٤٫١٠ etb

1.00000 COP = 0.01410 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
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COP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.60531.438351.662580.9647518.2063
1GBP1.155611.23165102.3931.662171.92131.1148721.0394
1USD0.938250.811919183.1351.349551.559940.9051517.0823
1INR0.0112860.009766270.012028610.01623320.01876390.01088770.205477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / البر الإثيوبي
1 COP0.01410 ETB
5 COP0.07050 ETB
10 COP0.14100 ETB
20 COP0.28199 ETB
50 COP0.70498 ETB
100 COP1.40996 ETB
250 COP3.52490 ETB
500 COP7.04980 ETB
1000 COP14.09960 ETB
2000 COP28.19920 ETB
5000 COP70.49800 ETB
10000 COP140.99600 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / البيزو الكولومبي
1 ETB70.92380 COP
5 ETB354.61900 COP
10 ETB709.23800 COP
20 ETB1418.47600 COP
50 ETB3546.19000 COP
100 ETB7092.38000 COP
250 ETB17730.95000 COP
500 ETB35461.90000 COP
1000 ETB70923.80000 COP
2000 ETB141847.60000 COP
5000 ETB354619.00000 COP
10000 ETB709238.00000 COP