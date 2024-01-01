20 بيزو كولومبي إلى بير إثيوبي

تحويل COP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
0.51 etb

$1.000 COP = Br0.02549 ETB

Mid-market exchange rate at 11:21
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COP إلى ETB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5161.32557.29818.227
1 EUR1.09311.50.8561.6561.44762.60319.914
1 CAD0.7280.66710.5711.1040.96541.73913.277
1 GBP1.2771.1681.75211.9351.69173.14323.267

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / البر الإثيوبي
1 COP٠٫٠٢٥٤٩ ETB
5 COP٠٫١٢٧٤٥ ETB
10 COP٠٫٢٥٤٩٠ ETB
20 COP٠٫٥٠٩٨٠ ETB
50 COP١٫٢٧٤٥١ ETB
100 COP٢٫٥٤٩٠٢ ETB
250 COP٦٫٣٧٢٥٥ ETB
500 COP١٢٫٧٤٥١٠ ETB
1000 COP٢٥٫٤٩٠٢٠ ETB
2000 COP٥٠٫٩٨٠٤٠ ETB
5000 COP١٢٧٫٤٥١٠٠ ETB
10000 COP٢٥٤٫٩٠٢٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / البيزو الكولومبي
1 ETB٣٩٫٢٣٠٨٠ COP
5 ETB١٩٦٫١٥٤٠٠ COP
10 ETB٣٩٢٫٣٠٨٠٠ COP
20 ETB٧٨٤٫٦١٦٠٠ COP
50 ETB١٬٩٦١٫٥٤٠٠٠ COP
100 ETB٣٬٩٢٣٫٠٨٠٠٠ COP
250 ETB٩٬٨٠٧٫٧٠٠٠٠ COP
500 ETB١٩٬٦١٥٫٤٠٠٠٠ COP
1000 ETB٣٩٬٢٣٠٫٨٠٠٠٠ COP
2000 ETB٧٨٬٤٦١٫٦٠٠٠٠ COP
5000 ETB١٩٦٬١٥٤٫٠٠٠٠٠ COP
10000 ETB٣٩٢٬٣٠٨٫٠٠٠٠٠ COP