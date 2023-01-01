بيزو كولومبي إلى كيب لاوي

تحويل COP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٥٬١٣٢٫٩٧ lak

1.00000 COP = 5.13297 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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COP إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / كيب لاوسي
1 COP5.13297 LAK
5 COP25.66485 LAK
10 COP51.32970 LAK
20 COP102.65940 LAK
50 COP256.64850 LAK
100 COP513.29700 LAK
250 COP1283.24250 LAK
500 COP2566.48500 LAK
1000 COP5132.97000 LAK
2000 COP10265.94000 LAK
5000 COP25664.85000 LAK
10000 COP51329.70000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / البيزو الكولومبي
1 LAK0.19482 COP
5 LAK0.97409 COP
10 LAK1.94819 COP
20 LAK3.89638 COP
50 LAK9.74095 COP
100 LAK19.48190 COP
250 LAK48.70475 COP
500 LAK97.40950 COP
1000 LAK194.81900 COP
2000 LAK389.63800 COP
5000 LAK974.09500 COP
10000 LAK1948.19000 COP