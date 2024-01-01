1 بيزو كولومبي إلى كيب لاوي

تحويل COP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
5.44 lak

$1.000 COP = ₭5.445 LAK

Mid-market exchange rate at 12:34
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COP إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5171.32557.28318.229
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.54419.903
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.69213.268
1 GBP1.2761.1691.75311.9361.69173.10123.263

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / كيب لاوسي
1 COP٥٫٤٤٤٨٩ LAK
5 COP٢٧٫٢٢٤٤٥ LAK
10 COP٥٤٫٤٤٨٩٠ LAK
20 COP١٠٨٫٨٩٧٨٠ LAK
50 COP٢٧٢٫٢٤٤٥٠ LAK
100 COP٥٤٤٫٤٨٩٠٠ LAK
250 COP١٬٣٦١٫٢٢٢٥٠ LAK
500 COP٢٬٧٢٢٫٤٤٥٠٠ LAK
1000 COP٥٬٤٤٤٫٨٩٠٠٠ LAK
2000 COP١٠٬٨٨٩٫٧٨٠٠٠ LAK
5000 COP٢٧٬٢٢٤٫٤٥٠٠٠ LAK
10000 COP٥٤٬٤٤٨٫٩٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / البيزو الكولومبي
1 LAK٠٫١٨٣٦٦ COP
5 LAK٠٫٩١٨٢٩ COP
10 LAK١٫٨٣٦٥٨ COP
20 LAK٣٫٦٧٣١٦ COP
50 LAK٩٫١٨٢٩٠ COP
100 LAK١٨٫٣٦٥٨٠ COP
250 LAK٤٥٫٩١٤٥٠ COP
500 LAK٩١٫٨٢٩٠٠ COP
1000 LAK١٨٣٫٦٥٨٠٠ COP
2000 LAK٣٦٧٫٣١٦٠٠ COP
5000 LAK٩١٨٫٢٩٠٠٠ COP
10000 LAK١٬٨٣٦٫٥٨٠٠٠ COP