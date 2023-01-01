بيزو كولومبي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل COP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٥٦ xof

1.00000 COP = 0.15636 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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COP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0662588.6371.43881.662120.964518.2056
1GBP1.1549311.23135102.3621.661581.919491.1139321.0246
1USD0.937850.812117183.12971.34941.558850.904617.0744
1INR0.0112820.009769270.012029410.01623250.0187520.01088180.205395

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 COP0.15636 XOF
5 COP0.78181 XOF
10 COP1.56362 XOF
20 COP3.12724 XOF
50 COP7.81810 XOF
100 COP15.63620 XOF
250 COP39.09050 XOF
500 COP78.18100 XOF
1000 COP156.36200 XOF
2000 COP312.72400 XOF
5000 COP781.81000 XOF
10000 COP1563.62000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / البيزو الكولومبي
1 XOF6.39543 COP
5 XOF31.97715 COP
10 XOF63.95430 COP
20 XOF127.90860 COP
50 XOF319.77150 COP
100 XOF639.54300 COP
250 XOF1598.85750 COP
500 XOF3197.71500 COP
1000 XOF6395.43000 COP
2000 XOF12790.86000 COP
5000 XOF31977.15000 COP
10000 XOF63954.30000 COP