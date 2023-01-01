10 فرنك غرب إفريقي إلى بيزو كولومبي

تحويل XOF إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٦٥٫٩٤ cop

1.00000 XOF = 6.59406 COP

Mid-market exchange rate at 21:29
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054121.36830.92191.5363310.15591.3501844.666
1 GBP1.241611.698881.144561.9075112.60961.676281048.74
1 CAD0.7308340.58862310.6737661.122817.422280.986699617.311
1 EUR1.08470.87371.484211.6664611.01611.46445916.209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / البيزو الكولومبي
1 XOF6.59406 COP
5 XOF32.97030 COP
10 XOF65.94060 COP
20 XOF131.88120 COP
50 XOF329.70300 COP
100 XOF659.40600 COP
250 XOF1648.51500 COP
500 XOF3297.03000 COP
1000 XOF6594.06000 COP
2000 XOF13188.12000 COP
5000 XOF32970.30000 COP
10000 XOF65940.60000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 COP0.15165 XOF
5 COP0.75826 XOF
10 COP1.51652 XOF
20 COP3.03304 XOF
50 COP7.58260 XOF
100 COP15.16520 XOF
250 COP37.91300 XOF
500 COP75.82600 XOF
1000 COP151.65200 XOF
2000 COP303.30400 XOF
5000 COP758.26000 XOF
10000 COP1516.52000 XOF