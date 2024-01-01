Kolombiya pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile COP → XOF çevirin

1.000 cop
160 xof

1,000 COP = 0,1598 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 COP0,15982 XOF
5 COP0,79912 XOF
10 COP1,59823 XOF
20 COP3,19646 XOF
50 COP7,99115 XOF
100 COP15,98230 XOF
250 COP39,95575 XOF
500 COP79,91150 XOF
1000 COP159,82300 XOF
2000 COP319,64600 XOF
5000 COP799,11500 XOF
10000 COP1.598,23000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kolombiya Pesosu
1 XOF6,25690 COP
5 XOF31,28450 COP
10 XOF62,56900 COP
20 XOF125,13800 COP
50 XOF312,84500 COP
100 XOF625,69000 COP
250 XOF1.564,22500 COP
500 XOF3.128,45000 COP
1000 XOF6.256,90000 COP
2000 XOF12.513,80000 COP
5000 XOF31.284,50000 COP
10000 XOF62.569,00000 COP