10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → COP çevirin

1,000CFA XOF = 7,083$ COP

09:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 XOF → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,36497,3649
Düşük7,01246,8522
Ortalama7,17637,0853
Değişim0.06%3.32%
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1 XOF → COP istatistikleri

XOF → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,3649, en düşük 7,0124 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,1763 oldu. XOF → COP kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

XOF → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3649, en düşük 6,8522 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,0853 oldu. XOF → COP kurundaki değişiklik 3.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54210,0061,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1981,94712,6341,6932.172,11
1 CAD0,7130,56410,6761,0997,1310,9561.226,01
1 EUR1,0540,8351,47911,62510,5481,4141.813,52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kolombiya Pesosu
1 XOF7,08334 COP
5 XOF35,41670 COP
10 XOF70,83340 COP
20 XOF141,66680 COP
50 XOF354,16700 COP
100 XOF708,33400 COP
250 XOF1.770,83500 COP
500 XOF3.541,67000 COP
1000 XOF7.083,34000 COP
2000 XOF14.166,68000 COP
5000 XOF35.416,70000 COP
10000 XOF70.833,40000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 COP0,14118 XOF
5 COP0,70588 XOF
10 COP1,41176 XOF
20 COP2,82352 XOF
50 COP7,05880 XOF
100 COP14,11760 XOF
250 COP35,29400 XOF
500 COP70,58800 XOF
1000 COP141,17600 XOF
2000 COP282,35200 XOF
5000 COP705,88000 XOF
10000 COP1.411,76000 XOF