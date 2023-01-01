بيزو كولومبي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل COP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٫٨٠ szl

1.00000 COP = 0.00480 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:23 UTC
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COP إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.63151.439061.662640.9644518.2062
1GBP1.15511.23155102.3721.662161.92041.1139421.0287
1USD0.937850.811985183.12451.349651.559330.904617.075
1INR0.01128270.00976830.012030110.01623650.0187590.01088250.205415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Swazi Lilangeni
1 COP0.00480 SZL
5 COP0.02399 SZL
10 COP0.04799 SZL
20 COP0.09598 SZL
50 COP0.23994 SZL
100 COP0.47989 SZL
250 COP1.19972 SZL
500 COP2.39945 SZL
1000 COP4.79890 SZL
2000 COP9.59780 SZL
5000 COP23.99450 SZL
10000 COP47.98900 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / البيزو الكولومبي
1 SZL208.38100 COP
5 SZL1041.90500 COP
10 SZL2083.81000 COP
20 SZL4167.62000 COP
50 SZL10419.05000 COP
100 SZL20838.10000 COP
250 SZL52095.25000 COP
500 SZL104190.50000 COP
1000 SZL208381.00000 COP
2000 SZL416762.00000 COP
5000 SZL1041905.00000 COP
10000 SZL2083810.00000 COP