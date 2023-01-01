بيزو كولومبي إلى تالا ساموي

تحويل COP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٧٠ wst

1.00000 COP = 0.00070 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 4:21 UTC
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COP إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0662588.6371.43881.662120.964518.2056
1GBP1.1549311.23135102.3621.661581.919491.1139321.0246
1USD0.937850.812117183.12971.34941.558850.904617.0744
1INR0.0112820.009769270.012029410.01623250.0187520.01088180.205395

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Samoan Tala
1 COP0.00070 WST
5 COP0.00352 WST
10 COP0.00705 WST
20 COP0.01409 WST
50 COP0.03523 WST
100 COP0.07045 WST
250 COP0.17613 WST
500 COP0.35227 WST
1000 COP0.70454 WST
2000 COP1.40907 WST
5000 COP3.52269 WST
10000 COP7.04537 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / البيزو الكولومبي
1 WST1419.37000 COP
5 WST7096.85000 COP
10 WST14193.70000 COP
20 WST28387.40000 COP
50 WST70968.50000 COP
100 WST141937.00000 COP
250 WST354842.50000 COP
500 WST709685.00000 COP
1000 WST1419370.00000 COP
2000 WST2838740.00000 COP
5000 WST7096850.00000 COP
10000 WST14193700.00000 COP