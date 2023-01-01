بيزو كولومبي إلى كواشا زامبي

تحويل COP إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
5.31 zmw

1.00000 COP = 0.00531 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 5:57 UTC
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COP إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.066388.64151.438761.66220.964218.205
1GBP1.1548711.2315102.3751.661661.919721.1135221.0255
1USD0.93780.812018183.131.34931.558850.9042517.0731
1INR0.01128140.009768050.012029410.01623120.01875190.01087750.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / زيميو
1 COP0.00531 ZMW
5 COP0.02655 ZMW
10 COP0.05310 ZMW
20 COP0.10620 ZMW
50 COP0.26549 ZMW
100 COP0.53098 ZMW
250 COP1.32745 ZMW
500 COP2.65489 ZMW
1000 COP5.30979 ZMW
2000 COP10.61958 ZMW
5000 COP26.54895 ZMW
10000 COP53.09790 ZMW
معدلات التحويل زيميو / البيزو الكولومبي
1 ZMW188.33100 COP
5 ZMW941.65500 COP
10 ZMW1883.31000 COP
20 ZMW3766.62000 COP
50 ZMW9416.55000 COP
100 ZMW18833.10000 COP
250 ZMW47082.75000 COP
500 ZMW94165.50000 COP
1000 ZMW188331.00000 COP
2000 ZMW376662.00000 COP
5000 ZMW941655.00000 COP
10000 ZMW1883310.00000 COP