100 بيزو كولومبي إلى كواشا زامبي

تحويل COP إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

100 cop
0.64 zmw

$1.000 COP = ZK0.006447 ZMW

Mid-market exchange rate at 14:30
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COP إلى ZMW مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5151.32557.27418.22
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44762.55819.901
1 CAD0.7280.66710.571.1030.96541.70113.266
1 GBP1.2771.1691.75411.9351.69273.13423.265

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / زيميو
1 COP٠٫٠٠٦٤٥ ZMW
5 COP٠٫٠٣٢٢٣ ZMW
10 COP٠٫٠٦٤٤٧ ZMW
20 COP٠٫١٢٨٩٣ ZMW
50 COP٠٫٣٢٢٣٣ ZMW
100 COP٠٫٦٤٤٦٥ ZMW
250 COP١٫٦١١٦٣ ZMW
500 COP٣٫٢٢٣٢٦ ZMW
1000 COP٦٫٤٤٦٥٢ ZMW
2000 COP١٢٫٨٩٣٠٤ ZMW
5000 COP٣٢٫٢٣٢٦٠ ZMW
10000 COP٦٤٫٤٦٥٢٠ ZMW
معدلات التحويل زيميو / البيزو الكولومبي
1 ZMW١٥٥٫١٢٢٠٠ COP
5 ZMW٧٧٥٫٦١٠٠٠ COP
10 ZMW١٬٥٥١٫٢٢٠٠٠ COP
20 ZMW٣٬١٠٢٫٤٤٠٠٠ COP
50 ZMW٧٬٧٥٦٫١٠٠٠٠ COP
100 ZMW١٥٬٥١٢٫٢٠٠٠٠ COP
250 ZMW٣٨٬٧٨٠٫٥٠٠٠٠ COP
500 ZMW٧٧٬٥٦١٫٠٠٠٠٠ COP
1000 ZMW١٥٥٬١٢٢٫٠٠٠٠٠ COP
2000 ZMW٣١٠٬٢٤٤٫٠٠٠٠٠ COP
5000 ZMW٧٧٥٬٦١٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 ZMW١٬٥٥١٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ COP